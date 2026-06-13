Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 12:10

Giresun Atatürk Lisesi'nde LGS'ye girecek bir kız öğrenci, sınav binasına giriş sırasında yapılan kimlik kontrolünde yanında kimliğinin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine içeri alınmadı. Durumu fark eden öğretmenler, polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen motorize polis ekipleri, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürdü. Ancak öğrencinin yaşının küçük olması ve yanında velisinin bulunmaması nedeniyle geçici kimlik belgesi düzenlenemedi.

Bunun üzerine polis ekipleri öğrencinin ailesine ulaşarak kimliğinin getirilmesi sağlandı. Adeta zamanla yarışan ekipler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenciyi yeniden sınav merkezine götürdü.