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Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Giresun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan ve kimliğini evde unuttuğunu son anda fark eden öğrencinin yardımına motorize polis ekipleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrencinin geçici kimlik belgesini almasını sağlayarak sınava dakikalar kala yetiştirdi.

Giresun Atatürk Lisesi'nde LGS'ye girecek bir kız öğrenci, sınav binasına giriş sırasında yapılan kimlik kontrolünde yanında kimliğinin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine içeri alınmadı. Durumu fark eden öğretmenler, polis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen motorize polis ekipleri, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürdü. Ancak öğrencinin yaşının küçük olması ve yanında velisinin bulunmaması nedeniyle geçici kimlik belgesi düzenlenemedi.

Bunun üzerine polis ekipleri öğrencinin ailesine ulaşarak kimliğinin getirilmesi sağlandı. Adeta zamanla yarışan ekipler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenciyi yeniden sınav merkezine götürdü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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