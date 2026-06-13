Fethiye'de "Daltonlar" ve "Casperlar" operasyonu

İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı

Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı

İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı