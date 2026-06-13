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Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı

Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonlar kapsamında, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu olmak üzere toplam 90 şüpheli 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi. Organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak adalete teslim edildiği operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın koordineli çalışması etkili oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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