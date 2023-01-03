Bakan Adil Karaismailoğlu, Bursa’da 7 ayrı karayolu açılışı ve TEKNOSAB kavşağının temel atma törenine katıldı

"Toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Tüm bu hayata geçirilen yatırımlar hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak daha hızlı ve kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sunmaya başladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacaktır. Ama durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında hem de il il hem de tabii ki Bursa'mızda da sürdüreceğiz. Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı il yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu ayrımı, Zeytinbağı il yolunu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısını tesis edeceğiz. Otoyol bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlayacağız" dedi.

"TEKNOSAB Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacak"

Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ayrıca bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır. Bursa'nın geleceğine ufuk açmak için kar kış demeden gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her bir yatırımımız, yapım aşamasındaki istihdam ile birlikte, tamamlanıp hizmete açıldığında birçok sektör ile birlikte, bölge ve ülke ekonomisine canlılık katacaktır. Bu düşüncelerle hem açılışını yaptığımız yollarımızın hem de temelini attığımız TEKNOSAB Kavşağı'nın başta Bursa olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.