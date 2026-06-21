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Dolmabahçe Sarayı’nda diplomasi trafiği | NATO Parlamenter Zirvesi’ne İstanbul ev sahipliği yapacak

Dolmabahçe Sarayı’nda diplomasi trafiği | NATO Parlamenter Zirvesi’ne İstanbul ev sahipliği yapacak

ABD ve Belçika’nın ardından üçüncü kez düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi, bu yıl İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile üst düzey temsilcilerin katılacağı zirve, müttefikler arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi öğle yemeğinde vereceği mesajlar merakla beklenirken, program kapsamında Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyaret edilerek Türkiye'nin yenilikçi savunma projeleri uluslararası delegasyona tanıtılacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

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