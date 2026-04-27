Kuşadası’nda alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

Sabah Saatlerinde Feci Çarpışma

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuşadası Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mürsel E. (34) idaresindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 09 ARE 252 plakalı elektrikli motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Hidayet Kaya Karaçobanım'ın aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karaçobanım'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü 1.72 Promil Alkollü Çıktı

Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mürsel E.'nin yapılan alkol testinde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü şekilde direksiyon başına geçerek ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.