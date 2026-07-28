Kartalkaya soruşturması sonrası inceleme: Halit Ergül'ün orman arazisindeki kaçak otel binası yıkıldı

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 22:28

Denetimlerde ruhsatsız yapı tespit edildi

Grand Kartal Otel yangınının ardından yürütülen süreçte otel sahibi Halit Ergül ve bazı aile bireyleri hapis cezasına çarptırıldı. İncelemeleri sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül'ün Mesciler köyündeki yeni otel inşaatında projeye aykırı ek bir yapı tespit etti.

Enerji nakil hattı mesafesine aykırı bulundu

Yapılan incelemelerde, personel lojmanı olarak planlanan 726 metrekarelik yapının ruhsatsız inşa edildiği belirlendi. Binanın enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde kaldığı ve projede yapılaşmaya kapalı alana inşa edildiği saptandı. Tutanak tutan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri binayı mühürledi.

853 bin lira ceza kesildi ve yıkım yapıldı

İl Encümeni tarafından yapı sahibine 853 bin 178 lira idari para cezası kesilerek aykırılığın giderilmesi için süre tanındı. Verilen sürede ruhsat alınamayınca İl Encümeni 30 günlük yıkım kararı aldı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kaçak yapıyı iş makineleriyle yıktı.