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Fatih'te silahlı saldırı: Yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti

Fatih'te silahlı saldırı: Yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti

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Fatih'te alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Restoranda bekleyip takip ettiler

Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları yabancı uyruklu kişiyi takip etti. Cadde üzerindeki bir restoranda bekleyen şüpheliler, husumetlilerini karşılarında görünce silahla ateş açtı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

Kurşunların hedefi olan yabancı uyruklu kişi yere yığılırken iki saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede vurulan yabancı uyruklu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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