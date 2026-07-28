Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:54

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde daha önce kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında silahlarla birbirine girdi. Çatışmada 3 kişi yaralanırken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 655. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında evlilik meselesi nedeniyle daha önceden anlaşmazlık bulunan Gören ve Keklikci ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Sokak Ortasında Silahlar Çekildi

Her iki gruptaki şahısların yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu sokak adeta savaş alanına döndü. Kavgada saçmaların isabet ettiği Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis 7 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde sokakta çok sayıda boş kovan bulunurken, olayda kullanılan silahlara da el konuldu. Çevredeki vatandaşların panik içerisinde kaçıştığı ve silahların ardı ardına patladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.