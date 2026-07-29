Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 01:03

İki araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Mardin'in Kabala Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma yürütürken polis yolda güvenlik önlemleri aldı.

Biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.