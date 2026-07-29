Düziçi'nde zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 00:08 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 00:14

Kaza yol çalışması yapılan bölgede meydana geldi

Kaza, Düziçi-Osmaniye karayolu Camiçi Mahallesi Doğalgaz İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Yol çalışmasının devam ettiği güzergahta seyir halinde olan 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, araçlarda bulunan yaralılara hızlıca ilk müdahalede bulundu.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemleri alırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.