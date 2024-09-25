Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:39 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:41

Antalya'da aynı istikamette giden iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi ile 6244 sokak kesişiminde meydana geldi. Hakan Ç. idaresindeki 34 KKF 892 plakalı Cupra marka otomobile 6244 sokak istikametine dönmek üzereyken aynı istikametten gelmekte olan Umut K.'nin kullandığı 07 ENU 86 Hyundai marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Umut K'nın kullandığı araç karşı şeride geçerek yol kenarındaki şarampole uçtu. Bu sırada karşı şeritten gelen bir araç olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Yaralıları vatandaşlar araçtan çıkardı

Kazayı gören diğer araç sürücüleri ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartılan Hakan Ç., Umut K. ve isimleri öğrenilemeyen yolcu konumundaki 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayı gören Necmettin Öner isimli vatandaş, "Balkonda oturuyorduk, bir çarpışma sesi geldi. Birbirlerine vurmuşlar, birisi çukura gitti. Diğeri burada yolun ortasında kaldı. 4 kişi yaralandı ama durumları ağır değildi" dedi.

"Bir yılda 4-5 tane ölümlü kaza oldu"

Caddenin birkaç yıl önce trafiğe açıldığını ve süratli araç kullanan sürücüler nedeniyle hemen hemen her gün kazalar yaşandığını belirten Öner, "Çok aşırı hız yapıyorlar burada. Bir sene içerisinde 4-5 tane ölümlü kaza oldu. Bir ışık veya bir kasis yapılması lazım. Daha geçen hafta burada bir kişi hayatını kaybetti. Komşumuzun kızı burada hayatını kaybetti" diyerek önlem alınması istedi.