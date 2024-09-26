FETÖ'nün TSK'ya sızma şifreleri ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'ya sızma girişiminin yeni detayları ortaya çıktı. Ankara'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan asker kökenli bir doktor, FETÖ'nün TSK'ya nasıl eleman kazandırdığını detaylarıyla anlattı. İtirafçı, astsubay okuluna alımlarda barkod sistemi kullanıldığını söyledi. 1995 yılından itibaren 10 yıl içerisinde kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ile görev yaptığı yerlerdeki örgüt üyesi isimleri de tek tek deşifre etti. Bahse konu doktor elebaşı Gülen'den aldığı hediye ve yaptığı görüşmeyi de anlattı.