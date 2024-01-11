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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 16:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 16:10

Ankara'da kirli ittifak masası kuruldu: "CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbul'da yönetime ortak olmayız"

“Büyükşehirleri kaybedeceğiz” endişesine kapılan CHP, yerel seçimlere giderayak Kandil’le safları sıklaştırıyor. Operalarda ‘onurum ve gururum’ diyerek bölücülerin elini öpen Özgür Özel, ittifak uğruna PKK'nın siyasi uzantılarıyla aynı demlikte 'DEM'leniyor. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi. Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.

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