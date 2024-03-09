Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da İBB'nin "yönetememesi" sonucu yaşanan toplu ulaşım çilesine çare olacak çalışmalardan birini daha tamamladı. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Hatta son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır." ifadelerini kullandı.