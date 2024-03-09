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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 12:40

Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu :Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da İBB'nin "yönetememesi" sonucu yaşanan toplu ulaşım çilesine çare olacak çalışmalardan birini daha tamamladı. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Hatta son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır." ifadelerini kullandı.

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