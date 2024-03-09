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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 12:33

Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Tam anlamıyla bir soykırım. Büyük bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Günümüzün Hitler'i olan Netanyahu ve yanındakiler isimlerini diğer modern dönem canilerinin yanına eklemişlerdir." dedi. Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik duruyor." ifadelerini kullandı. Yardım yapılmıyor iftiralarına cevap veren Erdoğan, Gazze'ye 40 bin ton yardım yapıldığını bildirdi.

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