Akşener'in 'kurşunlandık' provokasyonu boşa düşürdü! "Kasıt yoktu, gerekirse çiçek alır İYİ Parti'den özür dilerim"

İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Akşener ve kurmaylarının kirli algılarını boşa düşürecek açıklamalarda bulundu. Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini dile getiren Melikşah Erdem, "Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" dedi.