Murat Ongun'dan lüks villa sorusuna kaçamak cevap!
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısının, Ongun'un oturduğu lüks villanın aylık yüksek kira bedelini ve bu ödemelerin kaynağını sorması üzerine adeta buz kesti. İBB Medya A.Ş. Başkanı Ongun, savcının lüks villa kirasına ilişkin bu ısrarlı sorusuna karşılık, "Yanıt vermemeyi tercih ediyorum" diyerek kaçamak bir cevap verdi ve savunmasını sonlandırdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel