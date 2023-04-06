CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever’den Davutoğlu’na bombardıman: ‘’Kılıçdaroğlu onun kulağını çekmeli’’

7'li koalisyonda yaşanan vekil ve bakanlık pazarlığı devam ederken küçük ortaklar Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girmeye karar verdi. Koalisyonda köşe kapmaca devam ederken CHP medyasıda küçük ortaklarını tabiri caizse "şamar oğlanına" çevirdi. Ahmet Davutoğlu'nun sesini kesmesi gerektiğini belirten CHP yandaşı Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmeli Davutoğlu'nun bayağı çekmeli ve ciddi kulağını çekmeli. Ben sokağa çıksam Davutoğlu'ndan çok oy alırım ya" dedi.