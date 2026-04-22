Ece Gürel soruşturmasında sıcak gelişme: Delil yetersizliği görüldü

Genç peyzaj mimarının ölümü sonrası iş yerindeki mobbing iddialarını araştıran savcılık, dosyada kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Geçtiğimiz yıl doğa yürüyüşü için gittiği Belgrad Ormanı'nda mahsur kalarak hipotermi geçiren peyzaj mimarı Ece Gürel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Genç kadının ani vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılmıştı.

Aileden mobbing ve baskı iddiası

Olayın ardından Gürel ailesi, genç kadının çalıştığı hukuk bürosunda mobbinge ve ağır baskılara maruz kaldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Ece Gürel'in uzmanlık alanı dışındaki işlerde çalıştırıldığını ve istifaya zorlandığını iddia ederek, bu durumun psikolojik bir çöküşe neden olduğunu savunmuştu.

Yargı kararını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler tamamlandı. Savcılık, dosyada yer alan iddiaları ve sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra, mobbing iddialarını destekleyecek yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Kararda, delil yetersizliği nedeniyle dosyada kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilerek soruşturma dosyası kapatıldı.

