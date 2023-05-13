Haberler Güncel Videoları 7'li koalisyonun ortağı HDPKK mitinginde skandal! Türk bayrağını indirdiler

7'li koalisyonun ortağı HDPKK mitinginde skandal! Türk bayrağını indirdiler

7'li koalisyonun ortağı HDPKK mitinginde skandal! Türk bayrağını indirdiler
13.05.2023 16:25 - Son Güncelleme: 13.05.2023 16:26

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:18
BDP’li Saliha Aydeniz bebek...
Güncel 49:19
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Güncel 01:52
Başkan Erdoğan bugün...
Güncel 02:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Güncel 02:18
Başkan Erdoğan'dan flaş 14...
Güncel 01:05
Başkan Erdoğan Büyük Rumeli...
Güncel 03:49
Başkan Erdoğan: "KIZILELMA şu...
Güncel 03:09
Başkan Erdoğan Gençlik...
Güncel 04:48
Adana’da ölüm tehdidi alan AK...
Güncel 44:41
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da...
Güncel 21:12
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den...
Güncel 01:33
Başkan Erdoğan İstanbul'da

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine saatler kala yeni bir skandal ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanın hemen ardından kirli pazarlığa oturduğu HDP’nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala düzenlediği Kılıçdaroğlu’na destek mitinginde “Biji Serok APO, Biji Serok Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Öte yandan bir başka Kılıçdaroğlu'na destek mitinginde alanda bulunan birkaç Türk bayrağının indirilmesi istenirken aynı zamanda polis ısırmasıyla tanınan Saliha Aydeniz, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA