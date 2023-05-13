7'li koalisyonun ortağı HDPKK mitinginde skandal! Türk bayrağını indirdiler

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine saatler kala yeni bir skandal ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanın hemen ardından kirli pazarlığa oturduğu HDP’nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala düzenlediği Kılıçdaroğlu’na destek mitinginde “Biji Serok APO, Biji Serok Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Öte yandan bir başka Kılıçdaroğlu'na destek mitinginde alanda bulunan birkaç Türk bayrağının indirilmesi istenirken aynı zamanda polis ısırmasıyla tanınan Saliha Aydeniz, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.