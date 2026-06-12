Trafikte savcı ile minibüsçü kavga etti: O anlar araç kamerasında!

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 00:10 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 00:18

Tartışma Araç Kamerasına Yansıdı

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışmalarla başlayan ve çevredeki diğer vatandaşların da dahil olmasıyla büyüyen gerilim, minibüsün içindeki araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu anlaşıldı.

Başsavcılık Açıklama Yaptı: "Hiçbir Ayrıcalık Tanınmadı"

Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak soruşturmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, olayın hemen ardından derhal soruşturma başlatıldığı, kamera kayıtları ve delillerin incelendiği belirtildi. Başsavcılık, ismi geçen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında hiçbir ayrıcalık gözetilmediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır."

Savcıya Trafik Kanunundan İdari Para Cezası

Başsavcılık, adli işlemlerin yanı sıra savcı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari yaptırım da uygulanacağını bildirdi. Açıklamanın devamında, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır" denildi.

Soruşturmanın tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü, hem minibüs şoförü S.K. hem de Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkındaki yasal sürecin tüm yönleriyle devam ettiği öğrenildi.