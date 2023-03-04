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Halk TV yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti

Halk TV yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti
04.03.2023 01:32 - Son Güncelleme: 04.03.2023 01:40

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Parti binasında canlı yayın yapan Halk TV muhabirinin gelişmeleri aktardığı sırada aniden yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti.

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