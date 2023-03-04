Parti binasında canlı yayın yapan Halk TV muhabirinin gelişmeleri aktardığı sırada aniden yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti.
Halk TV yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti
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