SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 18:39 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 19:58

▶️ Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı A Haber'de!

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galip Usta, "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" dedi. Usta konuşmasının devamında, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz..." Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti!
11.01.2024Perşembe
Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
11.01.2024Perşembe
Fatih Terim Fonuyla vurgun yapan Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkacak!
11.01.2024Perşembe
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme sona erdi
11.01.2024Perşembe
Ankara'da kirli ittifak masası kuruldu: "CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbul'da yönetime ortak olmayız"
11.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak? 09:26
Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak?
11.01.2024Perşembe
Refah payı, kök maaş zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar 04:11
Refah payı, kök maaş zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak?
11.01.2024Perşembe
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek 01:59
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
11.01.2024Perşembe
▶️ Muğla’da korkutan deprem! 11 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 01:28
▶️ Muğla'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!
11.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA