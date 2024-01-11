Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galip Usta, "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" dedi. Usta konuşmasının devamında, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz..." Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.