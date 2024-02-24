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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 21:27 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 21:28

▶️ Gelecek Partisinden istifa eden ilçe başkanı ve 49 kişi AK Parti'ye katıldı!

Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve 49 kişilik yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisinden istifa eden 50 üye için AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığında rozet takma töreni düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisinden istifa eden 50 üye için AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığında rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti'ye yeni katılanlara teşekkür eden Kabaktepe, "İstanbul'umuzun geleceği için, Türkiye'mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç kattınız, enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar'ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni katılan üyelere "Hoş geldiniz." diyen Özdemir ise şunları kaydetti:

"Gençlik kollarımızın bir sloganı var; 'Bağcılar bir oldu, gümbür gümbür geliyor.' Bir olduk, beraber olduk, elhamdülillah gümbür gümbür geliyoruz. Yük olmaya değil yük almaya geldik. İstanbul'un yükünü de hafifletme adına büyük bir mücadelenin ortağı olacağız. Bağcılar'da rekor, İstanbul'da Murat Kurum diyoruz."

Mertcan Kaplan ise doğru saflarda, doğru insanlarla birlikte yol yürümeye karar verdiklerini vurgulayarak, Bağcılar ve İstanbul genelinde Türkiye'ye çok güzel işler yapacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Kaplan, "Bizi etkileyen en özel durum, İstanbul'daki kötü yönetime 'dur' demek ve Bağcılar'daki genç, dinamik belediye başkanımızla yol yürüme isteğimiz, onunla birlikte Bağcılar özelinde İstanbul'a güzel hizmetler verebilmektir. Başkanımızla Bağcılar'da, Sayın Murat Kurum'la İstanbul'da mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

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