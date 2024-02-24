▶️ Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de 23 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği mitingde terör partisi DEM ile olan kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar büyük tepkilere neden olurken Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri kirli işbirliğini perdelemek için devreye girdi. İmamoğlu’nun eski paralı trolü İBB Haber’in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi. Öte yandan diğer bir paralı trol hesap Muhabir de “Ekrem İmamoğlu’nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı” paylaşımıyla yalanı servis etti. Tüm bu yaşananların ardından Takvim.com.tr'de shop yalanını tek tek çürüttü. İşte detaylar...