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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 20:20 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 20:29

▶️ CHP'li Mansur Yavaş'ın taşımalı miting skandalları bitmek bilmiyor!: "Kişi başı 150 TL alıyor"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yine taşımalı miting skandalı patlak verdi. Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ve mitinge katılan bazı vatandaşların aktardığına göre, mitinge katılımı teşvik etmek için vatandaşlara 150 TL para ve bir kutu kandil simidi dağıtıldı. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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