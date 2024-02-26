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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 01:23 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 01:42

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganı çalıntı çıktı!

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP rezilliğine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin "İşimiz gücümüz Bursa" sloganını çalan CHP yine hırsızlığa soyundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı. Skandal sonrası çok sert açıklama yapan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

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