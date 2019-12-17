Tipi ve Behzat, geceyi hatırlamıyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 22:31

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yeni bölümde Tipi ve Behzat, geceyi hatırlamıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.