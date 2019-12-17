En büyük acı evlat acısıdır! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 22:31

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yeni bölümde "Bu dünyadaki en büyük acı evlat acısıdır..." repliği izleyenlerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.