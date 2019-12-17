Behzat ile Tipi Ankara havası oynuyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 21:54

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Behzat ile Tipi Ankara havası oynuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.