Şahin Ağa, Orhan'ın öldüğünü söylüyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 21:47

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şahin Ağa, Orhan'ın öldüğünü söylüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.