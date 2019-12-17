Şahin Ağa, Orhan'ın öldüğünü söylüyor! EDHO yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şahin Ağa, Orhan'ın öldüğünü söylüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Şahin Ağa, Orhan'ın öldüğünü söylüyor! EDHO yeni bölüm17.12.2019 21:47
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