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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 09:18 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 09:18

Hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine İzmir merkezli operasyon! 17'lik Zeus tek tek kodladı: Dolandırılacak...

İzmir merkezli 3 ilde, jandarma ekipleri lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında, daha önce dizi ve filmlerde oynayan 1 oyuncu ile 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu öğrenildi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

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