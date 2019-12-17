Altan'dan Sınırsızlar'a son şans! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 22:31

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yeni bölümde Altan Sınırsızlar'a son bir şans daha veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.