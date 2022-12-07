Asgari ücrette pazarlık zamanı! İlk toplantı bugün! İşçilerin talepleri neler? İşverenler ne diyor?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.







İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınacak.







ÜÇ BAŞLIK GÜNDEMDE

Türk-İş, ilk toplantıda Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.







Bu yıl komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek. Heyette Haberİş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.







GIDA VURGUSU

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.







Türk-İş üyesi sendika başkanları, 8 bin 250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor. İşçi kesimine göre psikolojik sınır 8 bin lira olarak görülüyor. 7 bin 785 liralık ücret yüzde 41.5, 8 bin 250 liralık ücret yüzde 50 artış anlamına geliyor.







TİSK: TABANDIR, MAKUL OLMALI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" dedi. Yıl başında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığı anımsatan Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna işaret etti.







"500-600 DOLAR REKABETİ BOZAR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücretle ilgili "2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500- 600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz" dedi.







ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞÜYOR

Komisyon toplantısı öncesi DİSK'in yaptığı asgari ücret çalışmasına göre, asgari ücret giderek ortalama ücrete dönüşüyor. 2012'de asgari ücret ortalama ücretin yüzde 44'üyken, 2020'de yüzde 73'e çıktı.