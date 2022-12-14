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Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!

Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!
14.12.2022 14:40 - Son Güncelleme: 14.12.2022 15:59

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Yemek kartları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili yeni bir dönem başladı. Bu kapsamda kullanım yerleri hakkında açıklama geldi. Peki, yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek?

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Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir."

"Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

NE OLMUŞTU?
Yemek kartlarıyla ilgili yapılan haberlerde 1 Ocak itibarıyla yeni bir döneme girileceği, şirket tarafından verilen bu kartların artık sadece yemek için kullanacağı ve market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacağı belirtilmişti.

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