Haberler Ekonomi Videoları EYT SON DURUM! Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: ''İnsanların tamamını kapsayacak...'' | Yaşa takılanlar 1 saat önce SON DAKİKA!

EYT SON DURUM! Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: ''İnsanların tamamını kapsayacak...'' | Yaşa takılanlar 1 saat önce SON DAKİKA!

EYT SON DURUM! Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: ''İnsanların tamamını kapsayacak...'' | Yaşa takılanlar 1 saat önce SON DAKİKA!
14.12.2022 12:52

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EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dosyanın kapsamında en merak edilen mesele yaş şartının gelip gelmeyeceği hususu. Bakan Bilgin'den bugün son dakika açıklama geldi. Bilgin, "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var." dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş hükümet tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmanın detaylarını merak ediyor. EYT'de geçtiğimiz günlerde yaş sınırı olacağına yönelik iddiaların dolaşmasının ardından vatandaşların kafasında karışıklık meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bugün yaptığı açıklamada kafa karışıklığını giderdi.

Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı.

EYT'de bazı dosyaların kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "EYT'deki teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun yok. Altyapıyı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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