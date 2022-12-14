Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş hükümet tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmanın detaylarını merak ediyor. EYT'de geçtiğimiz günlerde yaş sınırı olacağına yönelik iddiaların dolaşmasının ardından vatandaşların kafasında karışıklık meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bugün yaptığı açıklamada kafa karışıklığını giderdi.

Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı.

EYT'de bazı dosyaların kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "EYT'deki teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun yok. Altyapıyı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.