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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 11:08 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 11:17

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor! Yarım gram altın üretimi neden durdu?

Düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarihe karışıyor. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genelge ile rafinerilerin artık en az 1 gram altın üretebileceğini bildirdi. Peki Yarım gram altın kalktı mı, neden kalktı? Yarım gram altın üretimi durdu mu?

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı soru sıkça araştırılıyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle yarım gram altın yoğun rağbet görüyordu. Özellikle hediye için tercih ediliyordu. Peki Yarım gram altın kalktı mı, neden kalktı? Yarım gram altın üretimi durdu mu?

YARIM GRAM ALTIN TEDAVÜLDEN KALKTI MI, NEDEN?

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını yarım gram (0.5) yerine en az 1 gram olarak üretilebilecek.

En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.

Hazine'nin internet sitesinde "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge yayımlandı.

Genelge'de yapılan değişikliğe göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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