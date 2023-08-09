Son dakika haberine göre İstanbul'da ulaşıma %51,52 zam geldi. Zamlı öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri de böylelikle belli oldu. Ayrıca aylık abonman ücretleri de açıklandı. Peki 2023 İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam bilet, öğrenci, emekli, engelli...

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM MI GELDİ?

Son dakika... Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, bugün saat 11:00'da zam gündemiyle toplandı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.

4 YILDA YÜZDE 477 ZAM

İBB yönetimi zam görüşmelerinde özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kabul edildi.

TEK BASIM 15 TL OLDU

Şerhli şekilde kabul edilen yüzde 51'lik zam sonrası İBB yönetimi toplu ulaşımda tek basım ücretlerini 9,90 liradan 15 TL'ye, öğrenci 4,83den 7,32'ye yükseldi.

MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE ÇIKTI

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 211,50 TL'ye yükseldi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 19,17'YE ÇIKTI

Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

TAKSİ ZAMLI İNDİ BİNDİ ÜCRETLERİ 2023!

Yönetimin yüzde 51,52'lik zammı sonrası ise 2019-20223 yılları arasında toplu ulaşımda kümülatif artışla yüzde 477 zam yapıldı.