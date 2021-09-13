Vatandaşı kandıran yandı! 0850'li hatlara 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı

0850'li hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçerken bu konuda ilk cezalar da kesilmeye başlandı.

0850'li hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçerken bu konuda ilk cezalar da kesilmeye başlandı.

Ticaret Bakanlığı, Türk Telekom markasını kullanan TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti.

Aramaların 0850'li hatlardan yapıldığını da belirten Ticaret Bakanlığı, ticari uygulamada bulunan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı adlı şahıslar hakkında 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, haksız ticari uygulama başlığı altında yapılan incelemeler sonucunda, 0850'li telefon hatlarından muhtelif sayıda tüketicinin Türk Telekom adına arandığı ve bu aramalarda "Türk Telekom" hizmetlerine yönelik tanıtımlar yapıldığı belirlendi.

BTK VE TİCARET BAKANLIĞINA ŞİKAYET EDİLDİLER

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, daha önce yaptığı açıklamada "Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve bakan yardımcımız ile Ticaret Bakanımıza ilettim.

Bu konuda 122 firma için BTK'ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Türk Telekom'un marka itibarını da zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaş mağdur ediliyor" dedi.

ŞİRKETLE BİR BAĞLARI BULUNMUYOR

İncelemelerde vatandaşları sık sık arayarak oltalama denilen yöntemle dolandırmaya çalışan bu kişilerin Türk Telekom'un adını kullandıkları tespit edildi. Ancak bu şahısların Türk Telekom'la hiçbir bağları bulunmuyor.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında şöyle dedi: "Aramaların tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama olduğu belirlendi."