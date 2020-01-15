Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru 6 testi başarıyla tamamladı

Son dakika haberine göre TEI’nin tasarlayıp ürettiği ülkemizin ilk milli insansız hava aracı motoru PD170, uluslararası 6 resmi testi başarıyla tamamladı. Peki TEI- PD170 motoru nerelerde kullanılacak? İşte tüm detaylar...
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk havacılık motoru hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 uluslararası 6 resmi testi de geçmeyi başardı.
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