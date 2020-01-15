Altın fiyatları ABD'nin açıklaması sonrası tavan yaptı | Altın fiyatları 15 Aralık 2020 15.01.2020 13:04

Altın fiyatları, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı milyarlarca dolar tutarındaki gümrük vergilerinin ABD Başkanlık seçimlerinin ertesine kadar değiştirilmeyeceğini söylemesinin hemen ardından tavan yaptı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.552 dolardan işlem görürken, altının gram fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 294 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte altın fiyatı hakkında tüm detaylar!

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın tarifelere ilişkin yeni açıklamalarıyla 1,552 dolara yükseldi.



ABD Hazine Bakanlığı, Pekin ve Washington arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşaması öncesi, Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin anlaşmanın ikinci aşamasına kadar devam edeceğini açıkladı.



Söz konusu açıklama yatırımcıları yeniden güvenli liman varlıklarına yönlendirirken, değerli metallerde;



- altın yüzde 0.27 artışla 1,551 dolara,

- gümüş yüzde 0.06 artışla 17.82 dolara,

- bakır yüzde 0.03 düşüşle 2,85 dolara,

- platin yüzde 0.84 artışla 995.60 dolara,

- paladyum yüzde 0.31 artışla 2,196.84 dolara yükseldi.

İç piyasada ise gram altın 294 lira, çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.969 liradan işlem görüyor.