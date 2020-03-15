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Türkiye ekonomisi operasyonlara geçit vermedi! ‘Battık, bittik’ diyenler sessizliğe gömüldü

Türkiye ekonomisi operasyonlara geçit vermedi! ‘Battık, bittik’ diyenler sessizliğe gömüldü

15.03.2020 01:02

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler seçimle, topla, tüfekle başaramayınca bu kez ekonomiyi hedef aldılar. Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya ve algı operasyonlarına rağmen 2019’un son çeyreğinde yüzde 6 oranında büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ülke oldu. ‘Battık, bittik’ yaygarası koparanlar ise sessizliği gömüldü.


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