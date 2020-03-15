Türkiye ekonomisi operasyonlara geçit vermedi! ‘Battık, bittik’ diyenler sessizliğe gömüldü

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler seçimle, topla, tüfekle başaramayınca bu kez ekonomiyi hedef aldılar. Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya ve algı operasyonlarına rağmen 2019’un son çeyreğinde yüzde 6 oranında büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ülke oldu. ‘Battık, bittik’ yaygarası koparanlar ise sessizliği gömüldü.
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