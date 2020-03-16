Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.
FED'den son dakika faiz kararı: Politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti16.03.2020 00:53
- FED'den son dakika faiz kararı: Politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
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