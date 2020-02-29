Türkiye, dış politikada diz çöktürme amaçlı tüm saldırılara rağmen, kararlı adımlarla hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Ağustos 2018'deki kur saldırısını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle atlatıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde tekrar büyüme patikasına dönen Türkiye, son çeyrekte beklentilerin üstünde performans sergiledi.
DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile yüzde 5 olan beklentinin üstünde büyüdü. 7 çeyreğin en hızlı büyümesini yakalayan Türkiye, aynı zamanda Filipinler'in ardından, dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye 2019'un tamamını ise yüzde 0.9 ile 0.6 olan beklentinin üstünde bir büyüme ile tamamladı. TÜİK, geçen yılın son çeyreği için daha önce açıkladığı yüzde 0.9'luk büyümeyi yüzde 1 olarak revize etti. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 753.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
EKONOMİYE GÜVEN TAM
Son çeyrekte yüzde 6.8 artış gösteren vatandaşın tüketiminin büyümeye katkısı 3.9 puan oldu. Konut ve tüketici kredi faizlerindeki düşüşlerle birlikte, ekonomiye güvenin yükselmesi, bazı sektörlerde sağlanan vergi indirimleri vatandaşın harcamalarını da şekillendirdi. Son çeyrekte dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 15.7 arttı. Dayanıksız tüketim mallarına harcamalardaki artış ise yüzde 17.6 oldu.
DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile yüzde 5 olan beklentinin üstünde büyüdü. 7 çeyreğin en hızlı büyümesini yakalayan Türkiye, aynı zamanda Filipinler'in ardından, dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye 2019'un tamamını ise yüzde 0.9 ile 0.6 olan beklentinin üstünde bir büyüme ile tamamladı. TÜİK, geçen yılın son çeyreği için daha önce açıkladığı yüzde 0.9'luk büyümeyi yüzde 1 olarak revize etti. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 753.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
EKONOMİYE GÜVEN TAM
Son çeyrekte yüzde 6.8 artış gösteren vatandaşın tüketiminin büyümeye katkısı 3.9 puan oldu. Konut ve tüketici kredi faizlerindeki düşüşlerle birlikte, ekonomiye güvenin yükselmesi, bazı sektörlerde sağlanan vergi indirimleri vatandaşın harcamalarını da şekillendirdi. Son çeyrekte dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 15.7 arttı. Dayanıksız tüketim mallarına harcamalardaki artış ise yüzde 17.6 oldu.
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