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Turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle ertelendi

Turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle ertelendi

31.03.2020 12:56

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." denildi.


Çevre Şehircilik Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." denildi.
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