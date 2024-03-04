Küresel piyasalar, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başlarken, bugün yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık 4,53 yıllık bazda yüzde 67,07 oldu. Dün Muğla programı kapsamında Marmaris'te bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden, büyüme odaklı ekonomik programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz ve atacağız" ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullanmıştı. Bugün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ana hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu ifade etti.