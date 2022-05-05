TÜİK AÇIKLADI! SSK - BAĞKUR Emeklileri ve Memur - Memur Emeklileri 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur zam oranı enflasyon farkı

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Bayram öncesi milyonların hesabına 1100 TL'lik ikramiye yatarken, temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı. Yılık ilk 3 ayında enflasyon artışı yüzde 22,81 olarak hesaplandı. Böylece Ocak-Mart dönemi arası zam oranı yüzde 22,81 oranında olmuştu. TÜİK bugün nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rapora göre enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 7,25 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon oranı yüzde 69,97 oldu.

4 AYLIK ORAN YÜZDE 31,71 OLDU

TÜİK'in açıkladığı sonucuna göre 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 31,71 oranında zam oluştu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yani memur ve memur emeklileri için 4 aylık süreçte yüzde 31,21 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 4 aylık oranda zamlanırsa 3300 TL seviyesine çıkacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama



Güncel maaş: 2500 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3292 TL



Güncel maaş: 2600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3424 TL



Güncel maaş: 2700 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3556 TL

Güncel maaş: 2800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3687 TL

Güncel maaş: 2900 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3819 TL

Güncel maaş: 3000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3951 TL

Güncel maaş: 3100 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4083 TL



Güncel maaş: 3200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4214 TL



Güncel maaş: 3300 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4346 TL

Güncel maaş: 3400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4478 TL

Güncel maaş: 3500 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4609 TL

Güncel maaş: 3600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4741 TL



Güncel maaş: 3700 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4873 TL



Güncel maaş: 3800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5004 TL

Güncel maaş: 3900 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5136 TL

Güncel maaş: 4000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5268 TL

Güncel maaş: 4100 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL



Güncel maaş: 4200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5531 TL



Güncel maaş: 4300 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5663 TL

Güncel maaş: 4400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5795 TL

Güncel maaş: 4500 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5926 TL

Güncel maaş: 4600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6058 TL



Güncel maaş: 4700 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6190 TL



Güncel maaş: 4800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6322 TL

Güncel maaş: 4900 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6453 TL

Güncel maaş: 5000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6585 TL

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama

Güncel maaş: 6000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7872 TL



Güncel maaş: 6200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8135 TL



Güncel maaş: 6400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8397 TL

Güncel maaş: 6600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8659 TL

Güncel maaş: 6800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8922 TL

Güncel maaş: 7000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9184 TL



Güncel maaş: 7200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9447 TL



Güncel maaş: 7400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9709 TL

Güncel maaş: 7600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9971 TL

Güncel maaş: 7800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10234 TL

Güncel maaş: 8000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10496 TL

Güncel maaş: 8200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10759 TL



Güncel maaş: 8400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11021 TL



Güncel maaş: 8600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11284 TL

Güncel maaş: 8800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11546 TL

Güncel maaş: 9000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11808 TL

Güncel maaş: 9200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12071 TL



Güncel maaş: 9400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12333 TL



Güncel maaş: 9600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12596 TL

Güncel maaş: 9800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12858 TL

Güncel maaş: 10000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13121 TL

Güncel maaş: 10200 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13383 TL



Güncel maaş: 10400 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13645 TL



Güncel maaş: 10600 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13908 TL

Güncel maaş: 10800 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14170 TL

Güncel maaş: 11000 TL

4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14433 TL