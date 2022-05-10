Ev alacaklar DİKKAT! Recep Tayyip Erdoğan konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı! 0 89 faizli konut kredi hesaplama detayları

0.89 VE 0.99 FAİZLE KONUT KREDİSİ HABERLERİ! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının bitmesinin ardından son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan konut almak isteyen vatandaşlara seslendi ve 0.89 ve 0.99 faizle kredi müjdesini duyurdu. Üstelik 10 yıl vade de cabası! Binlerce kişi Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası faiz oranı girerek kredi hesaplamaya başladı. İşte faize göre kredi hesaplama ve diğer tüm detaylar...

KONUT SEKTÖRÜNÜ HAREKETE GEÇİRECEK BÜYÜK ADIM!

Hükümet ev alacaklar için harekete geçti. Faizler tek tek düşürüldü. Bundan sonra düşük gelirli vatandaşlar da konut sahibi olabilecek. Bunun için 3 farklı paket uygulamaya konuldu. İlk kez konut alacaklar olan vatandaşlar 0.99 faiz oranından yararlanabilecek. Peki 0.89 ve 0.99 faiz oranından yaralanarak ev almak isteyenler nasıl bir ödeme tablosuyla karşılaşacak. Gelin birlikte bakalım...

Gayrimenkul sektörü için son dakika flaş adım atıldı. Düşük faizli kredi imkanı doğdu. Konut sektörüne hareket katacak. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaştı.

0.89 VE 0.99 FAİZLE KREDİ FIRSATI!

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi.

İLK DEFA EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ

Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

''İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.''

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

0.99 FAİZ ORANI İLE KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullanacaklar için örnek ödeme tablosu şöyle;

100 bin liralık konut kredisi kullanmayı planlayanların 0.99 faiz oranından yararlanarak konut kredisi kullanması durumunda 10 yıllık vade seçeneği ile aylık ödenecek tutar 1.427,78 lira oluyor.

500 bin TL'lik konut kredisi kullanımında yüzde 0.99 faiz oranı ile 120 aylık vadelendirme yapılırsa aylık taksit tutarı 7.138,91 TL oluyor.