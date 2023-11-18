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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 15:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 15:37

THY 154, PEGASUS 82 seferini iptal etti!

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, birçok seferini iptal etti. Bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden THY, yarın için de 105 seferini iptal etti. Böylelikle THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154'e ulaştı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yarın da 105 seferini iptal etti. THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. Pegasus Hava Yolları'nın ise, 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferi iptal oldu.

İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla hava yolu şirketleri sefer iptallerine devam ediyor. Sefer iptalleri, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla gerçekleşiyor. Bugün için planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. Böylelikte THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

SEFER İPTALLERİ ARTABİLİR

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi. Öte yandan MADKOM kararı doğrultusunda hava yolu şirketlerinin iptal ettikleri sefer sayılarının artabileceği belirtildi.

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