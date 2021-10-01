Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL Mevduatlarında stopaj indiriminde süre uzadı! İşte yeni tarih...

Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? Stopaj indirimi hakkında araştırmalar son saatlerde en merak edilen konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan temmuz ayında yaptığı açıklamayla birlikte stopaj indiriminin eylül ayının sonuna kadar uzatılacağını ifade etmişti. Ekim ayının ilk gününde son durumu öğrenmek isteyen vatandaşların merak ettiği soru yanıt buldu.Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde devreye alınan TL mevduata stopaj indirimi hakkında son dakika açıklama geldi. İşte konuya dair tüm bilgiler!